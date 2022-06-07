السياحة :لا يشترط حصول المسافرين للحج على الجرعة التعزيزية من مصل كورونا

كشف مصدر بوزارة السياحة والأثار، أنه لا يشترط لصدور تأشيرة الحج للفائزين بقرعة الحج السياحي حصولهم على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا حتى لو مر على حصولهم على الجرعة الثانية من المصل أكثر من 6 أشهر، مشددا على أنه يشترط في المسافرين للحج هذا العام حصولهم فقط على جرعتي التطعيم بأحد الأمصال «فايزر- مودرنا- استرازنكا- سينوفارم - سينوفاك -سبوتنيك - كوفاكسين - كوفوفاكس- نوفاكسوفيد»، أو جرعة واحدة من لقاح «جونسون»، مع وجود شهادة «Q.R code» معتمدة من وزارة الصحة.

إجراء تحليل p.c.r الخاص بكورونا قبل السفر للسعودية بـ 72 ساعة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن كافة المسافرين للحج هذا العام مطالبون بإجراء تحليل «p.c.r»، الخاص بكورونا قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بـ 72 ساعة، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، موضحا أنه إذا كانت نتيجة التحليل سلبية فإنه سيسمح لهم بالسفر، أما إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية فسيتم إلغاء سفرهم، والانتظار حتى تحدد المملكة العربية السعودية موقفهم من السفر لأداء مناسك الحج.

تقرير طبي معتمد بالخلو من الإمراض

وأشار المصدر إلى أن كافة المسافرين للحج لهذا العام عليهم تقديم تقريرا طبيا معتمدا من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة موضحا به أن المسافر للحج يتمتع بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والتي تعوق عن السفر للحج، موضحا أن شركات السياحة تسلمت قائمة بأسماء المستشفيات والمعامل المعتمدة بالقاهرة وجميع المحافظات.

وأوضح المصدر أن المصابين بالأمراض التالية لن يستطيعوا السفر لأداء الحج هذا العام في ضوء عدم الانتهاء من جائحة كورونا حتى الآن وهم مرضى الأورام للمراحل المتقدمة المرحلة الثالثة والرابعة، ومرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لجلسات غسيل، ومرضى تليف الرئة، ومرضى التليف الكبدي المتقدم، ومصابي الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة ، والمصابين بالسمنة المفرطة، والحوامل.