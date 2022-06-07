مصرع مدرس في مشاجرة بسبب رفضه زواج شقيقته من عامل بالصف

لقي مدرس بالصف مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر على يد عامل وإثنين آخرين بسبب رفض المجني عليه زواج المتهم من شقيقته، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها.

بداية البلاغ

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارًا من مستشفى الصف العام بوصول 3 مصابين، عامل، 27 سنة، مصاب بجرح طعني أسفل الإبط الأيمن، وشقيقه 43 سنة، مدرس مصاب بجرح نافذ في الصدر من الناحية اليسرى، أدى إلى وفاته في وقت لاحق وابن خالتهم عامل 20 سنة، مصاب بجروح قطعية.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة

وبسؤال زوجة المتوفي قررت حدوث مشاجرة بين عامل 44 سنة ونجلي أعمامه، مع المجني عليهم لرفضهم طلبه الزواج من شقيقتهم، وقام على إثرها المتهمون بالتعدي عليهم بمطواة وفروا هاربين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضرًا وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.