محافظ مطروح: تعيين 163 من شباب الخريجين في شهرين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ استمرار جهود المحافظة لمساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له، من خلال العمل في المشروعات التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومنها المشروعات السياحية، والمشروعات الأخرى طبقا للمقيدين في مكاتب العمل على مستوى محافظة مطروح.

تشغيل 163 من الذكور والإناث

وقال محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إن مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح نجحت فى تعيين عدد 163 من الشباب «ذكور وإناث» من أبناء مطروح راغبي العمل في المشروعات السياحية من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص، وذلك خلال شهري أبريل ومايو 2022، في المشروعات التي تساهم في تنشيط السياحة وتحقق عائد اقتصادي بالمحافظة.

المشروعات السياحية في مطروح

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تنتشر بها المشروعات السياحية في مختلف المراكز والمدن في الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسي مطروح، وسيوة، من الفنادق والمنتجعات السياحية، المتنوعة منها في الساحل الشمالي، على الطراز الأوروبي، وفي واحة سيوة على الطراز السيوي القديم الذى يجذب السياح من مختلف دول العالم للإقامة به والاستمتاع بالطراز البيئى الذى يميز سيوة أيقونة السياحة البيئية في مصر.

تعيين دائم ومؤقت للشباب

وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية القوي العاملة بمطروح، أن التعيين بأى وظيفة من أجل الشباب الخريجين من مختلف المؤهلات، منهم نظام التعيين المؤقت والدائم المثبت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المنظمة للعمل.