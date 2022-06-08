حظك اليوم برج الثور الأربعاء 8-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور هو ثاني الأبراج الفلكية، ويتميز مولود البرج بقدرته على التفكير بشكل سليم فهو يخطط لكل شيء ويحب أن يتخذ قراراته بشكل سليم وموزون فهو يكره القرارت الطائشة بدون تفكير، كما أنه منظم بشكل كبير ويحب أن يكون كل ما حوله مرتب بشكل كبير فهو يكره الفوضى والضوضاء من حوله.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور بالحساسية الكبيرة ومشاعره المرهفة التي تجعله يتأثر من أقل كلمة يسمعها مهما كانت، مما يجعله يعاني من الاكتئاب في أوقات كثيرة لأنه لا يستطيع أن يتحمل الكلمات الجارحة بشكل كبير، لذا يجب أن يتعامل مع أشخاص تتفهم طبيعته خاصة في المشكلات.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 8-6-2022، وذلك في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

فينوس وعطارد في برجك يمنحانك قدرة على الإنجاز ويدفعانك لتنمية أعمالك والوصول لمناصب عالية في حياتك المهنية، وقد تحصل على مناصب قيادية وتقود فريق عمل بشكل ناجح، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تجعلك مهتم بشكل كبير لإسعاد كل من حولك وتجعل أحبائك يشعرون بالراحة والسعادة من خلال أوقات سعيدة تقضيها معهم.