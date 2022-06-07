حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان قادر على الحيادية في مختلف الأمور التي تواجهه، كما أنه يوازن بين أي فرصة تأتي أمامه فهو يحب أن يوازن في مختلف أمور حياته، كما أنه يكره لا يحب أن يتخلى عن حريته أو استقلاليته على الإطلاق.

مواصفات برج الميزان

ويحرص مولود برج الميزان على خوض المحادثات اللطيفة مع الآخرين دون أن يكون فظا أو قاسي في الحديث الذي يقوم به، فهو من أفضل الأبراج التي تصنع علاقات عاطفيه قوية مع الغير بسبب عاطفيته الكبيرة وأبرز عيوبه أنه يحب المظاهر ويتأثر بها أكثر من الجوهر، مما يجعله يدخل في اختيارات خطأ في مرات عديدة بسبب ذلك.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والصعيد اللعاطفي لمواتليد برج الميزان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو الحالي، استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها الوطن لقرائها وذلك وفق خبيةر الفلك عبير فؤاد وتوقعات الأبراج، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك..يجب أن تنتبه لحقوقك بشكل جيد وتعمل في صمت حيث أن الجدال قد يضعك في مشكلات كبيرة من الصعب حلها مع زملائك في مكان العمل، لذا عليك أن تجتهد في عملك فقط وتمتنع عن الدخول في نقاشات لا فائدة منها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد يواجهك جمود وأشياء لا تعجبك من أحبائك، عليك أن تكون أكثر صبرا في حياتك الشخصية، وتبتعد عن الخلافات التي لا فائدة منها وقد تجعلك تخسر أشخاص عزيزة عليك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لموالي برج الميزان