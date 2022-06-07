حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برجح العقرب لديه قدرة كبيرة على التركيز، فهو يستطيع أن يقوم بأكثر من عمل في وقت واحد كما أنه يتسم بالجرأة في المواقف المختلفة التي تواجهه فهو لديه رد فعل قوي اتجاه أي شئ لا يعجبه وقد لا يتوقعه البعض في أوقات كثيرة.

مواصفات برج العقرب

وأبرز مميزات برج العقرب أن لديه ثقة كبيرة بنفسه كما أنه يستطيع أن يبرز مميزاته بشكل كبير لذا تجده ناجح بشكل كبير على المستوى المهني ويأخذ مناصب القيادة دائما، وقد تصل ثقته بنفسه لدرجة الغرور الذي يتسبب في مشكلات عديدة مع الغير.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والصعيد اللعاطفي لمواليد برج العقرب اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو الحالي، وذلك في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها الوطن لقرائها وذلك وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد وتوقعات الأبراج، على النحو التالي:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك ويدفعك للتطور وتزدهر موهبتك بشكل كبير وتلفت أنظار مدرائك في العمل وعليك اليوم أن تلعب دور قيادي في العمل لذا يجب أن تتولى المسئولية بشكل سليم فهي فرصة قد يتسبب عدم اغتنامها بشكل سليم في مشكلات كبيرة لك، ويجب أيضا أن تنتبه بشكل كبير لحقوقك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

لديك اليوم سحر وطاقة عاطفية، ومتوقع أن تستغل ذلك لكي تؤثر بشكل كبير على الجنس الآخر وقد يزداد عدد معجبينك اليوم، وذلك على الرغم من التشوش الذي تصاب به، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب حسب توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد.