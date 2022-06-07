حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يتسم بالكرم الشديد فهو يكره أن يجعل شخص يحبه في حاجة لشئ ما دون أن يلبيه له، كما أن أبرز عيوبه الإسراف الكبير في إنفاق الأموال فهو ينفق لتلبية احتياجاته مهما كان وضعه المالي مما يتسبب في وضعه في أكثر من مأزق.

مواصفات برج القوس

ويتميز مولود برج القوس بالحماس الكبير في أي عمل يقوم به، كما أنه يحب التغيير واكتساب مهارات مختلفة من الغير فهو يحب السفر والدخول في تجارب عديدة تجعله يكتسب مهارات مختلفة في الحياة، ويحب مولود برج القوس الطموح الكبير في حياته فهو يحب أن يصل لأعلى المناصب في عمله، كما أنه يحب المرح والشعور بالبهجة أغلب الوقت ويكره الاكتئاب.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهي خدمة يومة للقراء استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها الوطن لقرائها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويجب أن تتأنى في ردود أفعالك مع الغير، حيث أن إعلانك عن أفكارك قد يجعلك تدخل في مشكلات عديدة يجب أن تتجنبها مع زملائك في العمل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس حسب توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك ألا تفقد أعصابك أمام أي خلاف ويجب أن تقاوم مشاعر الإحباط الكبيرة حيث أنها إذا تملكت من ك قد تجعلك تدخل في جدال كبير ونقاشات حادة مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس حسب خبيرة الفلك عبير فؤاد