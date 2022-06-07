مصرع شخصين في تصادم وسقوط طفل من الطابق الثاني بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، وذلك عند مفارق «أبو نصار»، في مدينة الصالحية الجديدة، شمال شرق محافظة الشرقية، في اتجاه مدينة التل الكبير، التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

مصرع شخصين في تصادم بالصالحية الجديدة

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد ورود بلاغ من مستشفى الصالحية باستقبال «محمد أ. م.»، 45 سنة، مقيم بمركز أبو كبير، وشخص آخر مجهول الهوية، جثتين هامدتين، إثر إصابتهما في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق التل الكبير.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الصالحية، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إصابة طفل سقط من الطابق الثاني بالعاشر

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ باصابة طفل يُدعى «مكي م. ف.»، 6 سنوات، باشتباه كسر في قاع الجمجمة، وتبين أنه أثناء لهو الطفل في بلكونة منزل أسرته بالطابق الثاني، في شارع «نور الإسلام»، في نطاق الحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان، اختل توازنه، ما أدى إلى سقوطه.

جرى تحرير المحضر اللازم، وتم نقل الطفل إلى مستشفى «ابن سينا»، وتوالي نيابه العاشر التحقيق للتثبت من أقوال ذويه عن اختلال توازنه أثناء لهوه، وعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

إصابة عامل زراعي أثناء عمله على ماكينة الحصاد

كما تلقى اللواء محمد والي إخطاراً من مأمور مركز الإبراهيمية، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، باستقبال شاب يُدعى «رضا ع. م.»، 25 سنة، عامل زراعي، مقيم بقرية «نجوم»، دائرة المركز، مصاباً بجرح متهتك مع قطع بأوتار اليد اليسرى، وذلك أثناء عمله على ماكينة الحصاد، في أحد الحقول بقرية «كفر الساقية»، التابعة لمركز الإبراهيمية.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.