محافظ الشرقية يتابع تأهيل وتبطين ترعة بالحسينية: تكلفة المشروع 37 مليونا

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بشاره بزمام هندسة ري الحسينية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة

وشدد محافظ الشرقية على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية

ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بأطوال 100 كم، وبتكلفة 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كيلومترًا، وبتكلفة مالية 570 مليون جنيه لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بشاره بطول 7 كيلومترات، وبتكلفة 37 مليون جنيه لخدمة زمام 27250 فدانًا، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال على مسافة 2.1 كم وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 30% وجار مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سنتيمترًا وتغليفه بالخرسانة العادية للطبقة السطحية بسمك 10 سنتيمترات بهدف الحفاظ على مياه الري من الهدر، وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة.