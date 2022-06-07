تعرف على رسوم تجديد رخصة السيارة 3 سنوات 2022.. وفقًا لقانون المرور

يبحث العديد من المواطنين من أصحاب المركبات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية عن رسوم تجديد رخصة السيارة 3 سنوات 2022 حسب قانون المرور، التي تختلف ما بين سيارة وأخرى وفقاً للسعة اللترية للسيارة.

في نقاط.. رسوم تجديد رخصة السيارة 3 سنوات 2022

وتستعرض «الوطن» الرسوم الكاملة من أجل تجديد رخصة السيارة في السنة الواحدة، التي يمكن مضاعفتها والتجديد لمدة عامين أو ثلاثة سنوات.

ـ 750 جنيها هو رسوم الضريبة السنوية على السيارة الواحدة ويختلف وفقاً للسعة اللترية للسيارة على حسب الآتي:

- 225 جنيها في السنة الواحدة، هو رسوم رخصة السيارة سعتها اللترية أكثر من 1030 سي سي وحتى 1330 سي سي.

- 350 جنيها في السنة الواحدة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي وحتى 1630 سي سي.

- 750 جنيها في السنة الواحدة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي.

- 3000 جنيه في السنة الواحدة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1630 سي سي، وحتى 2030 سي سي.

- 2.5 % من قيمة السيارة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية أعلى من 2030 سي سي.

رسوم تجديد رخصة السيارة 2022

- 300 جنيه في السنة الواحدة: رسوم بوليصة التأمين الإجباري.

- 250 جنيه، رسوم تركيب الملصق اإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير اللوحات المعدنية.

- من 60 إلى 350 جنيها، هي رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتختلف حسب السعة اللترية للسيارة.

تكاليف رسوم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس

- 250 جنيها: رسوم شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس.

- 450 جنيها: رسوم طفاية الحريق.

- 400 جنيه: رسوم تسجيل بيانات صاحب المركبة بشكل إلكتروني.