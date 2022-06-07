تأجيل حفل نوال الزغبي في دار الأوبرا المصرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الذي كان من المقرر إقامته يوم الاثنين الموافق 20 يونيو على خشبة مسرح النافورة بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني بقيادة دكتور هاني حسن.

وأوضحت دار الأوبرا المصرية أنها ستعلن الموعد المحدد الذي سيقام فيه الحفل مرة أخرى، خاصة لأن هذه المرة الأولى التي كانت ستقف فيها الفنانة نوال الزغبي على خشبة مسرح الأوبرا بالرغم من تاريخها الفني الطويل.

تأجيل حفل نوال الزغبي

نوال الزغبي كانت قد اتجهت الى مصر اليوم وذلك استعدادًا لإحياء حفل غنائي في مدينة الغردقة، وأعلنت عن سفرها من خلال صفحتها الخاصة على إنستجرام.

وكانت قد طرحت الفنانة نوال الزغبي مؤخرا أغنية بعنوان «لسة باجي على بالك» التي تعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفي وتوزيع نور وحققت نجاح كبير على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ بلغت نسبة مشاهدتها الى 4 ملايين ونصف.

آخر أعمال نوال الزغبي

وتقول كلمات الأغنية:

إيه يعني مشيت.. إيه يعني رضيت

بالبُعد وغبت حبيبي أوام

هيلوموا الناس ما يلوموا الناس

أنا عمري ما هنسى مع الأيام

أنا كل يوم عشناه وأنا معاك

بعيش عمري اللي باقي وبستناك

ولآخر يوم في عمري أنا فاكراك

ومش هنساك

كما كانت قد شاركت الفنانة نوال الزغبي مؤخرًا في السباق الرمضاني من خلال إعلان لصالح أحد المستشفيات الخيرية وحقق نجاح جماهيري كبير.