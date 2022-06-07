مدير مشروع «القمر الصناعي»: «النايل سات 301» تصميم مصري 100%

قال عمرو إمام، مدير مشروع «القمر الصناعي نايل سات 301»، إنه من وظائف القمر الجديد هو أن يصبح بديلا للقمر 201 في عام 2028، لافتًا إلى حصول شركة النايل سات على موارد وحقوق ترددات جديدة في مناطق تغطية مختلفة، مثل جنوب القارة الأفريقية ودول حوض النيل، وهو ما أدى إلى إعادة البث مرة أخرى على نفس الترددات الموجودة في شمال وجنوب أفريقيا ودول الشرق الأوسط.

موارد جديدة

وأكد «إمام»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن الموارد الجديدة سوف يتم استغلالها من بداية إطلاق القمر نايل سات 301، مشيرًا إلى فتح أسواق جديدة، وتقديم تغطية للإنترنت على جمهورية مصر العربية.

تصميم مصري 100%

وأوضح مدير مشروع «القمر الصناعي نايل سات 301» أن القمر الجديد يحتوي على 38 قناة قمرية إضافة إلى تزويده بخدمات الإنترنت، وخدمة تكنولوجية أخرى وهي حماية بعض القنوات من التشويش وتحديد جهة التشويش، لافتًا إلى أن تصميم القمر الجديد مصري 100%.

كما ثمن جهود المهندسين المصريين الذين عملوا على تصميم القمر الجديد، ومتابعتهم لمراحل التصنيع كافة، مشيرًا إلى استثمار الشركة في المهندسين لديها، فمنهم من يسافر للمساهمة في أقمار أخرى.

تغطية مكملة للإنترنت في مصر

وأشار مدير مشروع القمر الصناعي نايل سات 301 إلى أن القمر الصناعي طيبة هو القمر المصري المعني الآن بتغطية الإنترنت، إذ تستهدف الشركة تقديم تغطية متكاملة، موضحًا أن أقصى قدرة يمكن الحصول عليها من موقع مداري واحد حوالي 8 جيجا بايت أو 10 جيجا بايت للثانية الواحدة، وهو ما يعني أن مصر سوف تستوعب أكثر من هذه السعة، لذا فأن القمر طيبة سيقدم هذه السعة وأيضا قمر النايل سات.

تصميم وفقا لمتطلبات السوق

وأضاف «إمام» أنه حدث تطور كبير في عمل الشركة منذ انطلاق القمر الأول وحتى الآن، موضحًا أن الشركة لا تصنع هذه الأقمار، لكن تصممها بناء على رؤيتها لمتطلبات السوق، بعد دراسة جدوى ووضع أنسب تصميم للقمر، إذ أن قمر نايل سات 101 يحتوي على 112 قناة قمرية، وقمر نايل سات 102 تضمن 112 قناة قمرية أيضًا، وتضمن قمر نايل سات 201 تضمن 26 قناة قمرية، أما القمر الصناعي الجديد فقد شمل 38 قناة قمرية، لافتًا إلى عدم تغيير الشركة للمنصة لكنها استغلت كل إمكانيات المنصة، وهو ما يزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.