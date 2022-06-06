المصرية للأقمار الصناعية: «نايل سات 301» سيقدم خدمة الإنترنت وله أهمية قصوى

كشف أشرف الإسكندراني، مدير عام الشؤون التجارية بالشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، التفاصيل الكاملة لاستعدادات الدولة من أجل إطلاق القمر الصناعي «نايل سات 301»، إذ ذكر أن هذا القمر سيكون له أهمية قصوى إذ سيضم خدمات جديدة، وسيكون مختلفًا كليًا عن كافة الأقمار التي أطلقت من قبل، كما أن القمر سيكون عليه خدمة الإنترنت في مصر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية سارة حازم، على شاشة «DMC».

تغطية جنوب القارة الأفريقية

وأضاف «الإسكندراني» أن الدولة المصرية في الوقت ذاته تستهدف من خلال هذا القمر تغطية جنوب القارة الأفريقية، فضلًا عن دول حوض النيل، على عكس الأقمار الصناعية السابقة والتي كانت تعمل على تغطية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، وبالتالي سيكون نطاق التغطية أوسع وأشمل، مؤكدًا أنه بكل تأكيد سيكون هناك ترددات جديدة مع إطلاق القمر الجديد، كما أن القمر الصناعي عليه تقنيات حديثة بمنع التشويش وتحديد مكان المشوش.

منافسة أم اتجاه عام؟

وأوضح مدير عام الشؤون التجارية بالشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» أن حمل القمر الصناعي للإنترنت يُعد اتجاها عاما، وليس من أجل منافسة الإنترنت الأرضي، ولكن من أجل التكامل الإنترنت الأرضي وتغطية الأماكن التي لا يغطيها الإنترنت الأرضي أو تغطية الخدمات التي لا يسمح بها بوجود أي أعطال، «حصلنا على حقوق ترددات ويجب إطلاق القمر قبل نهاية الميعاد المخصص له، وسيكون احتياطيا للقمر الحالي حال حدوث أي أعطال أو تشويش».