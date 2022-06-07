تحذير عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية بشأن أقساط أجهزة التابلت

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرياتها وإداراتها التعليمية والمدارس، للتنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بأنواعها «عام، رسمي، لغات، خاص، وخدمات»، بحصر بأسماء القائمين على العملية التعليمية المسلم لهم أجهزة التابلت، من 2018/2019، حتى 2021/2022، للتنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهيئة البريد المصري والشركات الأخرى، لسداد أقساط التأمين المستحقة على أجهزة التابلت وتفعيل المنظومة التأمينية.

سداد قيمة التابلت المدرسي

وأضافت الوزارة في خطابها، أنّه حال عدم الالتزام بسداد قسط تأمين التابلت، يسقط حقهم في التغطية التأمينية، ويسددون قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد، أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي أو الجزئي.