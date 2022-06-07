أماكن الفيلات السكنية المطروحة ضمن «بيت الوطن» للمصريين بالخارج (صور)

عدد من الفيلات السكنية، أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق، للمصريين بالخارج، ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، وذلك للراغبين فى الحصول على فيلا سكنية، داخل وطنهم الأم، من قبل مصدر موثوق فيه، كي لا يعرضوا أنفسهم لعمليات النصب التي يكون ورائها السماسرة الذين يطالبون بأسعار مبالغ فيها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن الفيلات السكنية المطروحة ضمن «بيت الوطن»، المطروحة للمصرين بالخارج، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

أماكن الفيلات السكنية المطروحة ضمن «بيت الوطن»

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، عددًا من الفيلات السكنية، ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، للمصريين فى الخارج، داخل مدينتين، وهم:

1- تضم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة عدد من الفيلات السكنية، ضمن المرحلة الثامنة من «بيت الوطن».

2- تضم مدينة المنصورة الجديدة، عدد من الفيلات السكنية، ضمن المرحلة الثامنة من «بيت الوطن».

شروط الحصول على الفيلات السكنية المطروحة ضمن «بيت الوطن»

1- يشترط على المصريين بالخارج للحصول على الفيلات السكنية المطروحة ضمن «بيت الوطن»، أن يكون المتقدم لحجز فيلا سكنية لديه الجنسية المصرية.

2- يشترط على المصريين بالخارج للحصول على الفيلات السكنية المطروحة ضمن «بيت الوطن»، ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما.

3- يشترط على المصريين بالخارج للحصول على الفيلات السكنية المطروحة ضمن «بيت الوطن»، الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مشروعات المرحلة الثامنة من «بيت الوطن»

وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، قد نوهت على راغبى الحجز بالمرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، ضرورة اتباع التعليمات، للتعامل مع صفحة الأسئلة الشائعة بالموقع الإلكترونى لتجنب غلق الحساب، وذلك عند عملية الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، حيث أنه من الضرورى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح.