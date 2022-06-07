مقتل زوجة خنقا بالبدرشين.. واتهام زوجها بالتخلص منها لشكها في علاقته بسيدة أخرى

لقت مُدرسة تبلغ من العمر 40 عاما، مصرعها داخل منزلها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ووجت جهات التحقيق التهمة للزوج بقتل الزوجة خنقا بعد مشاجرة بينهما بسبب شكها أنه على علاقة عاطفية مع سيدة أخرى، حسب التحقيقات الأولية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من العميد على فتحى مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلاقيه بلاغا من الأهالى بقيام شخص بقتل زوجته فى البدرشين، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع موظف بشركة بترول «44 سنة» أنه تلقى اتصالا من ابنة شقيقته بوجود مشاجرة بين والديها فنى 43 سنة ووالدتها مدرسة 40 سنة وعند وصوله اكتشف وفاتها وتبين تواجد الزوج مصاب بسحجات بالوجه.

النيابة تباشر التحقيقات

وبمواجهته أمام العميد احمد خلف رئيس القطاع والعقيد هشام بهجت مفتش المباحث اعترف الزوج بخنق زوجته إثر مشاجرة بينهما لشكها فى ارتباطه بعلاقة عاطفية مع سيدة أخرى.

وأُلقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.