حبس شاب عامين مع الشغل بتهمة هتك عرض فتاة أثناء علاقة عاطفية بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة طالب بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بعد اتهامه بهتك عرض طفلة لم تتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الواقعة، بغير قوة أو تهديد، وامتد الأمر على مدار عامين، وأكدت المحكمة أنها استعملت منتهى الرأفة مع المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد محمد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو ‏زيد،‎ ‎في القضية رقم 6859 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 1723 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهم إلى جنايات المنصورة

وأحيل المتهم «مهند طارق أحمد» لأنه في غضون الفترة من 2012/10 حتى 2014/10 بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز 18 عاما من العمر وقت ارتكاب الواقعة، هتك عرض المجني عليها الطفلة «ندى. م. ع» بغير قوة أو تهديد بأن تقابل معها بمسكنه مستغلا حداثة سنها، وهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال المجني عليها في التحقيقات

‏وشهدت المجني عليها «ندى. م. ع»، أنها على أثر علاقتها العاطفية مع المتهم تقابلا في سكنه وهتك عرضها مستغلا حداثة سنها في ذلك التوقيت وأعزت قصده إلى هتك عرضها، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى صحة الواقعة وفق تصوير المجني عليها.

وثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها ثيب متكررة الاستعمال من قديم منذ فترة زمنية يتعذر تحديدها، وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن صورة المجني عليها الطفلة مطابقة للصورة الظاهرة بمقطع فيديو مرئي يتضمن محتوى جنسي لها واتفاق الشكل العام والقياسات لمنظر الجاني فيمت بينهما.