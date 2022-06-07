التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المناهج وستكون مباشرة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت اللمسات النهائية، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تبدأ 20 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات في 21 يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 مباشرة

وطمأن شوقي، خلال حديثه لـ«الوطن»، طلاب الثانوية العامة، قائلا: «أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 من المناهج الدراسية، وستكون الأسئلة مباشرة وبعيدة كل البعد عن التعقيد، كما أنها تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتليقن، وأن جميع الأسئلة اختيار من متعدد في جميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية، ولا توجد أي أسئلة مقالية في الامتحانات، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد فيروس كورونا».

عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين

وقال وزير التعليم، إنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، لافتا إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، لضبط الطلاب الغشاشين، حيث سيتم تحويل جميع محاضر الغش إلى النيابة العامة، موضحا أن جميع امتحانات النقل والشهادة الإعدادية سارت بصورة طبيعية دون حدوث أى معوقات.

إجراءات ضد كورونا داخل لجان الثانوية العامة

وأوضح «شوقي»، أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة ضد جائحة فيروس كورونا، داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكدا العمل على إغلاق صفحات الغش الإلكتروني، علما بأن جميع الطلاب الغشاشين سيتم مراقبتهم جيدا.