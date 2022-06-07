التعليم: بدء تدريب معلمي رياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن بدء تدريب معلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوي الجمهورية، من يوم الخميس المقبل 9 يونيو 2022، في ضوء توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنمية المستدامة.

استكمال برنامج تدريب معلمات رياض الأطفال

وقالت مديرية التربية والتعليم في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، إنه استمراراً للتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة التعليم أولا، وتفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، يتم استكمال برنامج تدريب معلمات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات وفقاً للجدول التالي:-

جدول تدريب معلمي رياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة

- موعد الدورة التدريبية لقطاع جيزة 1: من 10:12 يونيو 2022 الإدارات التعليمية: «العجوزة - الدقي - الصف- منشأة القناطر- العمرانية- أبو النمرس».

- موعد الدورة التدريبية لقطاع الجيزة 2 من 13:15 يونيو 2022، الإدارات التعليمية «أطفيح - الحوامدية - الوراق - أوسيم - العياط - البدرشين - شمال الجيزة - جنوب الجيزة - زايد».

- موعد الدورة التدريبية لقطاع الجيزة 3 من 18 :20 يونيو 2022، الإدارات «الهرم - أكتوبر - كرداسة».

عدم التخلف عن التدريب لأي عذر نهائياً

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، التنبيه المشدد على جميع المتدربين الحضور في جميع المواعيد السابق ذكرها، وعدم التخلف عنها لأي عذر نهائياً وذلك للالتزام والاستفادة من التدريب.

وشددت المديريات على حضور التدريب لكل من:

- موجه عام رياض الأطفال (المديرية).

- موجه أول رياض الأطفال فقط بكل ادارة تعليمية.

- مدير ادارة التدريب بالمديرية فقط.

- مدير ادارة المشاركة المجتمعية بالمديرية فقط.

- مدير ادارة المدرسة الرسمية والمتميزة للغات بالمحافظة ونائبه.