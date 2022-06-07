«س و ج» عن كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة 2022

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2022، التي يؤديها 750 ألف طالب، من حيث شكل الأسئلة وطريقة الإجابة وعمليات التصحيح، فضلا عن آلية عقدها بنظام الأوبن بوك وفق كتيب المفاهيم الذي يتم تسليمه للطالب أثناء اللجنة الامتحانية، موضحة أنّ الامتحانات تتم في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، الإجابات الشاملة لأسئلة أولياء الأمور والطلاب الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة، وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك.

ما هو نظام امتحانات الثانوية العامة 2022؟

تعقد الامتحانات بنظام البابل شيت.

ما هي نوعية أسئلة الامتحانات؟

تعقد الامتحانات وفق نمط الأسئلة الموضوعية.

هل تشمل أسئلة مقالية؟

لا تشمل امتحانات الثانوية العامة 2022 أي أسئلة مقالية.

كيف يتم تصحيح الامتحانات؟

يتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً عن طريق الماسح الضوئي.

ماذا يعني البابل شيت؟

أن تكون ورقة الإجابة عبارة عن دوائر، ويتم تظليل الدائرة الصحيحة بشكل كامل.

هل يُسمح بدخول الكتاب المدرسي؟

غير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي.

وكيف تكون بنظام «الأوبن بوك» طالما غير مسموح بدخول الكتاب؟

يتم تسليم الطالب كتيب مفاهيم شامل جميع المواد الدراسية به العناصر والمعلومات والقوانين التي تساعد الطلاب على فهم أفكار أسئلة الامتحانات.

هل يتم توزيع كتيب المفاهيم بمقابل مادي؟

يتم توزيع كتيب المفاهيم للطلاب أثناء اللجنة الامتحانية مجانا.

هل مسموح بدخول الامتحان بأوراق فارغة بيضاء؟

غير مسموح بدخول أي أوراق خارجية للامتحان.

ماذا عن المسودات؟

وفرت وزارة التربية والتعليم، مسودات في نهاية كراسة الأسئلة لكل مادة.

كتيب المفاهيم في اللغة الثانية غير كافي.. ما الحل؟

أعدت الوزارة ملازم إضافية لكل اللغات الثانية سواء الصينية أو الإيطالية أو الألمانية أو الإسبانية، ويتم إتاحتها رقميا وتوزيعها على الطلاب مع مجلد المفاهيم أثناء الامتحان.

هل يوجد أي تدريبات على حل البابل شيت؟

بالفعل وفرت وزارة التربية والتعليم، فيديو تعريفي للطلاب في كيفية الإجابة على البابل شيت يمكن الاطلاع عليه من هنــا.

ما هي طريقة وضع وتصحيح الأسئلة؟

وفرت الوزارة فيديو عن وضع وتصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة يمكن الاطلاع عليه من هنــا.

البابل شيت عربي أم لاتيني؟

يتم توزيع النسخة المطابقة للغة الامتحان.

ماذا عن تعريب الجيولوجيا؟

الامتحان باللغتين الإنجليزية والعربية.

كيف اكتب رقم الجلوس في الخانات المخصصة؟

الكتابة من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الأيمن فارغا وينتهي الأمر.

هل يتم توفير نماذج استرشادية؟

لا توجد أي نماذج امتحانية أو إجابات نموذجية في نظام التقييم الجديد وتم توفير منصات تعليمية رقمية بها مئات الأسئلة على بنك المعرفة المصري، وقنوات مدرستنا، ومنصة حصص مصر التعليمية، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها.

لماذا لا يتم عقد امتحان المواد خارج المجموع في المنزل؟

عقدها في المنزل كان أمر استثنائي بسبب جائحة كورونا، وتم الحل الجماعي للأسئلة وفقدت الامتحانات مصداقيتها، والهدف منها لذلك سوف تعقد في لجان مراقبة.