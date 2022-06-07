عاجل.. وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للهيئة الهندسية «شرف -3»

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة «شرف -3»، الذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، موكدا أن رجال الهيئة الهندسية يواصلون العمل ليلاً ونهاراً بتفانٍ وإخلاص لإنجاز المهام التي تسند إليهم بما يسهم في استمرار مسيرة التنمية.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية، وعرض التقارير التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة خلال إدارة المشروع وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، مشيداً بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات.

وأكد أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهداً للمشاركة في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بجانب مساهمتها في إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن رجال الهيئة الهندسية هم العقول والسواعد الوطنية المخلصة التي تساهم في البناء والتنمية خلال أزمنة قياسية وبأعلى معايير الجودة في أي بقعة من أرض مصر.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة في المشروع خلال مراحل العمليات.

وناقش عدد من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب خلال تنفيذ المهام.

وفي سياق متصل، قام الفريق أول محمد زكي بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ تضمنت افتتاح عدد من المصانع بورش الإنتاج الرئيسية التي تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة في المجالات الهندسية المختلفة، كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل تلك الورش والمصانع بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى ومواكبة منظومة التحديث والتطوير التي تتم بمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة.