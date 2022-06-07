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مصر تدين الهجوم على كنيسة في ولاية أوندو النيجيرية

كتب:

محمد حسن عامر
05:08 م | الثلاثاء 07 يونيو 2022
الخارجية

الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم المروع الذي استهدف إحدى الكنائس بولاية أوندو النيجيرية جنوب غرب البلاد، وأسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بجانب عدد من المُصابين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكل المُصابين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع نيجيريا في مواجهة كل أشكال العنف، ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الأليم.

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