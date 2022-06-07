10 خطوات بسيطة لتجنب الحرائق في الصيف.. منها استبدال الأسلاك المتآكلة

تمر محافظات مصر في الفترة الحالية بموجة حارة حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وفي تلك الأثناء ومع ارتفاع درجات الحرارة قد تندلع الحرائق في المنازل والشركات المختلفة، نتيجة الحرارة الزائدة وسخونة الأجهزة الكهربائية وغيرها.

ومن أجل تجنب حدوث ذلك، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها حتى يتجنب الشخص اندلاع الحرائق في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومنظمة السلامة والأمان العالمية «يو إل».

خطوات تجنب الحرائق خلال فصل الصيف

- عند تجهيز منزلك استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

- يجب الحرص على صيانة التوصيلات الكهربائية بشكل دوري.

- احرص على أن تكون التوصيلات الكهربائية بعيدة عن الممرات، وتجنب مرورها فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة.

- عند وجود مشترك كهربائي تجنب توصيل عدة أجهزة في مشترك واحد، وتحميله فوق طاقته، ما قد يؤدي إلى انفجاره.

- تجنب بقدر الإمكان تشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مدة متواصلة وطويلة، لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها ومن ثم اشتعالها.

- يجب الحرص على فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الانتهاء من استعمالها.

- يجب استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة، والابتعاد عن عزلها بشريط لاصق مثلما يفعل الكثيرون.

- لا تلمس الأجهزة والأيدي مبللة، ولا تضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- لا تضع أسطوانات الغاز في أماكن معرضة للشمس، ما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، وبالتالي حدوث الانفجار.

- احرص على تواجد جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل، وتوفير أنظمة إنذار بالحريق لكي تستشعر بالشيء قبل حدوثه، حيث أنها تستشعر بوجود دخان في الوسط الخارجي المحيط بها أو عند ارتفاع درجات الحرارة.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين الاتصال على الرقم «180»، في حال حدوث حريق لا قدر الله.