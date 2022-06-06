مصرع وإصابة 3 أشخاص في حوادث طرق خلال 24 ساعة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال 24 ساعة مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حوادث طرق وذلك بمركزي أخميم ودار السلام بمحافظة سوهاج .

مصرع وإصابة 2 بحادث تصادم بمركز أخميم

الواقعة الأولى شهدها مركز أخميم بمحافظة سوهاج عقب وقوع حادث تصادم نتج عنه متوفى ومصاب بطريق سوهاج - أخميم ب دائرة مركز أخميم وقد تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو «علي ب م ع»27 عاما سائق ويقيم دائرة المركز ، قد لختلت عجلة القيادة بيده ولصطدم بتروسيكل قيادة المدعو «أحمد ج ع ع» 26 عاما عامل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج وقد نتج عن الحادث وفاة المدعو «عاطف ث ح ا» 44 عاما عامل ويقيم دائرة المركز من مستقلي التروسيكل وإصابة قائد التروسيكل «بكسر بالذراع الأيسر وقطع بأوتار القدم اليسري» وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائدا المركبتين وشقيق المتوفى المدعو «مقبول ث ح ا» 40 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة.

مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام منزلها بدار السلام

بينما الواقعة الثانية شهدها مركز دار السلام بمحافظة سوهاج عندما استقبلت مستشفى دار السلام المركزى الطفلة «ملك م م ا» 3 أعوام وتقيم دائرة مركز دار السلام «جثة هامدة» «ادعاء حادث سيارة» وقد أفادت والدتها المدعوة « آية خ ر ح» 23 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية حيث قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها السيارة «ميكروباص» قيادة المدعو «مروان ع ع» 30 عاما سائق ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاتها واتهمت قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفت الشبهة الجنائية أفاد قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة.