«كفر شكر» تحتل المركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقليوبية

حصلت إدارة كفر شكر التعليمية على المركز الأول في نسبة النجاح بنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 على محافظة القليوبية، بنسبة 91.80%، تلتها إدارة بنها بنسبة 90.18% وطوخ بنسبة 83.68% والعبور بنسبة 80.13% وشبين القناطر 76.89% وقها بنسبة 74.01% وشرق شبرا بنسبة 72.75% وغرب شبرا بنسبة 71.96% والقناطر الخيرية بنسبة 67.94% وقليوب بنسبة 67.65% والخانكة بنسبة 66.68%والخصوص بنسبة 63.71% .

البنات يتفوقن على البنين

وشهدت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية مفاجأة ملحوظة، إذ تفوقت البنات على البنين فى نسبة النجاح، وفقًا للنتيجة المعلنة، والتي اعتمدها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إذ بلغ عدد المتقدمات من البنات لامتحانات الشهادة الإعدادية 55591 طالبة حضر منهم 54019 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحات 43418 طالبة بنسبة 80.37%، في مقابل البنين الذين بلغ عدد المتقدمين لخوض الامتحان منهم 59889 طالب حضر منهم 58163 طالب وبلغ عدد الناجحين 40464 بنسبة 69.57%.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي

واعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 90.68 % بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبدالفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/54545780596.xlsx

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قائمة الطلاب الأوائل على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهم كل من: يوسف رجب إبراهيم «إدارة طوخ» بمدرسة الشهيد محمد السباعي الإعدادية بنين بميت كنانة، بمجموع 280 درجة والطالبة سارة محمدي سعيد محمدي محمود بمدرسة الشهيد ماهر السيد مصطفى بالعمار بإدارة طوخ التعليمية، بمجموع 280 درجة ونيرة مصطفى مطاوع محمد عثمان بمدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بإدارة بنها التعليمية بمجموع 280 درجة، والطالب مهاب أحمد أبوزيد الدسوقي شرف بمدرسة كفر شكر الرسمية للغات بإدارة كفر شكر بمجموع 280 درجة، والطالب إيرينى كمال اسحق بمدرسة منارة الكرداسى بإدارة الخصوص بمجموع 280 درجة، والطالبة بسنت إيهاب سمير مغاوري بمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بإدارة العبور بمجموع 279.5 درجة، والطالبة فاطمة عمر محمد حافظ بمدرسة طلائع الفاروق عمر بإدارة الخصوص بمجموع 279.5 درجة، والطالب عمر أحمد السيد أحمد صبيح بمدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات بإدارة بنها التعليمية بمجموع 279.5 درجة، والطالبة ريتاج حلمي مصطفى بمدرسة طلائع الفاروق عمر بإدارة الخصوص بمجموع 279 درجة، والطالب محمد أحمد علي عبدالسميع محمد النمكي بمدرسة مستقبل الصديق بإدارة الخصوص بمجموع 279 درجة.