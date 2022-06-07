أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022: 6 مراكز للبنات و4 للبنين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قائمة أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المحافظة، إذ حصلت البنات على 6 مقاعد بالقائمة، مقابل 4 مراكز للبنين، وحصل 5 طلاب على المجموع النهائي 280 درجة بنسبة 100%، وحصل 3 طلاب على مجموع 279.5 من 280، وحصل طالبان على 279 من 280 المجموع الكلي.

قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2022

وتضمنت قائمة الأوائل للشهاة الإعدادية 2022 محاففظة القليوبية كل من:

الأول، يوسف رجب إبراهيم، بمجموع 280، مدرسة محمد السباعي ميت كنانة طوخ.

الثاني، سارة محمدي سعيد مدرسة ماهر السيد مصطفى العمار، طوخ 280 درجة.

الثالث، نيرة مصطفى مطاوع، مدرسة 15 مايو بنها 280 درجة.

الرابع مهاب أحمد أبوزيد الدسوقي، كفر شكر الرسمية لغات 280 درجة.

الخامس، إيريني كمال اسحاق، الخصوص 280 درجة.

السادس، بسنت إيهاب سمير مغاوري، العبور، 279.5 درجة.

السابع، فاطمة عمر محمد، الخصوص، 279.5 درجة.

الثامن، عمر أحمد سمير، بنها، 279.5 درجة.

التاسع، ريتاج حلمي مصطفى، الخصوص، 279 درجة.

العاشر، محمد أحمد علي عبدالسميع، الخصوص، 279 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2022

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 90.68%.

ويمكن الحصول على النتيجة من على الرابط التالي من هنا.

وقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكدًا، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا أدوا الامتحان 115 ألف و480 طالبًا.