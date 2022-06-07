230 درجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى المقبل 2022/ 2023 بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدم تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد التواب، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

تحديد كثافة فصول الصف الأول الثانوي بـ45 طالباً

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام، بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية، والذي بلغ 42 ألف و696 طالباً وطالبة، وإجمالي عدد الفصول 330 فصلاً، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ45 طالباً في الفصل الواحد.

190 درجة تنسيق فصول الخدمات بالصف الأول الثانوي ببني سويف

وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات، فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل 40 درجة عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام، أي بمعدل 190 درجة.

محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الفنية

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2022/ 2023، بأنواعه المختلفة صناعي وتجاري وفندقي وزراعي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التعليم الصناعي

- مدارس مركز بني سويف:

مدرسة الشهيد محمد صفوت الصناعية المتقدمة للبنين، 220 درجة.

مدرسة بني سويف الميكانيكية، 210 درجات.

مدرسة بني سويف الكهربائية، 230 درجة.

مدرسة بني سويف الزخرفية، 200 درجة.

مدرسة بني سويف المعمارية، 200 درجة.

مدرسة بني سويف الفنية للبنات، 230 درجة.

مدرسة أبشنا الفنية للبنات، 200 درجة.

مدرسة الشهيد حسين جمعة الفنية للبنات بتزمت، 200 درجة.

مدرسة باروط الصناعية للبنين، 210 درجات.

مدرسة باروط الفنية للبنات، 200 درجة.

- مدارس مركز الواسطى:

مدرسة الشهيد أحمد محمد الشناوي، 210 درجات.

مدرسة الشهيد محمد عبد الله حسين للبنات، 220 درجة.

- مدارس مركز ناصر:

مدرسة ناصر الفنية للبنات، 215 درجة.

مدرسة الرياض الفنية بنات، 190 درجة.

- مدارس مركز إهناسيا:

مدرسة إهناسيا الصناعية بنين، 210 درجات.

مدرسة إهناسيا المعمارية للبنين، 200 درجة.

مدرسة إهناسيا الفنية للبنات، 215 درجة.

- مدارس مركز ببا:

مدرسة ببا الصناعية للبنين، 215 درجة.

مدرسة الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات، 225 درجة.

مدرسة أبو شريان الصناعية بنين، 200 درجة.

مدرسة حسن عبد الرحيم الفنية بنات، 200 درجة.

مدرسة الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش، 200 درجة.

- مدارس مركز سمسطا:

مدرسة حسين جلال الصناعية بنين، 205 درجات.

مدرسة الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية للبنات، 205 درجات.

- مدارس مركز الفشن:

مدرسة الفشن الصناعية بنين، 200 درجة.

مدرسة الفشن الفنية بنات، 210 درجات.

مدرسة الفنت الشرقية الفنية بنات، 185 درجة.

ثانياً: التعليم التجاري والفندقي

- مدارس مركز بني سويف:

مدرسة بني سويف التجارية، بنين 240 درجة - بنات 220 درجة.

مدرسة بلفيا التجارية المشتركة، بنين 240 درجة - بنات 140درجة.

مدرسة باروط التجارية بنات، 140درجة.

- مدارس مركز الواسطى:

مدرسة الواسطى التجارية، بنين 240 درجة - بنات 200 درجة.

مدرسة الشهيد عيد محمد سعد، بنين 240 درجة - بنات 140 درجة.

- مدارس مركز ناصر:

ناصر التجارية المشتركة، بنين 240 درجة - بنات 180درجة.

أشمنت التجارية المشتركة، بنين 240 درجة - بنات 180 درجة.

منشأة هديب التجارية المشتركة، بنين 220 درجة - بنات 140درجة.

- مدارس مركز إهناسيا:

إهناسيا التجارية المستهدف، بنين 240 درجة - بنات 140 درجة.

سدمنت التجارية، بنين 240 درجة - بنات 140درجة.

- مدرسة ببا التجارية المشتركة، بنين 240 درجة - بنات 170 درجة.

- مدرسة سمسطا التجارية، بنين 240 درجة - بنات 140 درجة.

- مدرسة الفشن التجارية، بنين 240 درجة - بنات 180 درجة.

ثالثاً: التعليم الزراعي

- بني سويف الزراعية، 180 درجة.

- ناصر الزراعية، (180 درجة.

- الواسطى الزراعية، 175 درجة.

- ببا الزراعية، 170 درجة.

- الفشن الزراعية، 165 درجة.

- سمسطا الزراعية، 155 درجة.