«آندر إيدج».. مشروع تخرج بـ«إعلام بني سويف» يهتم بالتربية السليمة

أطلقت مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرجها، عبارة عن مجلة تربوية متخصصة موجهة للقائمين على رعاية الأطفال والمراهقين ممن هم أقل من 18 عامًا، لتكون دليلهم الأمثل للتربية السليمة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية.

قالت مي ربيع، مشاركة في المشروع، إنه تم اختيار هذه الفكرة خصيصًا لكونها تحمل دلالات متنوعة تتوجه بها إلى الآباء والأمهات وغيرهم من القائمين بالتربية لمعاونتهم على تنشئة أبنائهم بشكل سليم، ولندرة المحتوى المعد لهذه الفئة في المجال الإعلامي.

وأضافت «مي»، لـ«الوطن»، أن افتقار الآباء لمضمون تربوي يساندهم في عملية تربية الأبناء، وكذلك مناشدة المسؤولين بالاهتمام بقضايا الطفل والمراهق وتقديمها في قالب تربوي بعيدا عن «صعبانيات الدراما»، كان الدافع وراء إطلاق المجلة والعمل بها.

«مي»: المجلة محاولة لتعديل سلوك الآباء وتعليمهم

وأوضحت أن «أندر إيدچ» حاولت أن تقترب كثيرًا من هموم ومتاعب الآباء في التعامل مع الأبناء بهدف مساعدتهم على فهم عالم الصغار من خلال نقل تجاربهم في كل مناحي الحياة، محاولة منها لتعديل سلوك الآباء وتعليمهم الأساليب التربوية الحديثة التي تمكنهم من كسب ود أبنائهم وإقامة علاقة أُسرية صحية.

وذكرت أن المشروع يتضمن أبواب عدة يخص كل منهم جانبا من حياة الأطفال والمراهقين باعتبارهم نواة الأسرة المصرية، وهدفهم الوصول بهم إلى بر الأمان من منطلق إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله.

يذكر أن المشروع تحت إشراف الدكتور كريم عادل، والدكتورة نجلاء الجعفري، ومكون من الطلاب: مي ربيع، مي عوده، شيماء فرغلي، ماهيتاب مصطفي، مريم أبو المعاطي، فاطمة محمد، نيڤين أسامة، محمود صابر، باسم ناصر.