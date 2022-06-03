«المعادلة».. مشروع تخرج طالبة بإعلام بني سويف حول الصراع النفسي

«المعادلة».. مشروع تخرج لطالبة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام جامعة بني سويف، تحمل طابع الكوميديا الممزوجة بالغموض وتتحدث عن الإنطفاء النفسي والصراع بين الظلام والنور من خلال بطلة القصة التي تعاني من حالة من ظروف مرت بها، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية، والدكتورة منة دياب المشرفة على المشروع.

النور الداخلي في كل إنسان أقوى من كل الظروف

وقالت أمنية محسن، منتجة المشروع، إن الهدف من الفكرة هو ترسيخ عدم الاعتماد على وجود شخص ما أو تحقيق حلم معين لكي نشعر بالسعادة ونتخلص من الإنطفاء النفسي، موضحة أن النور الداخلي في كل إنسان أقوى من كل الظروف ورغم الصراع الداخلي ما بين النور والظلام يجب أن نسيطر على أنفسنا ونتحدى الظروف.

جسدنا الصراع من خلال أسطورة فرعونية قديمة

وأضافت لـ«الوطن»، «المعادلة» تناقش الكلمات التي يرددها بعض الشباب مثل «أنا انطفيت» و«فقدان الشغف»، موضحة أنه تم تجسيد الصراع من خلال أسطورة فرعونية قديمة لـ«رع» إله النور عند المصريين القدماء الذي يرمز له بالشمس وصراعه الدائم مع أبو فيس أو أبيب وهي حية تعتبر شيطانة الظلام في الأسطورة وكان بينهما حرب يومية.

وأوضحت أمنية محسن: «الموضوع كان بالنسبة لي تحدي كبير إني أقدر أعمل حاجة زي دي وحدي ورغم أنه مفيش مشاريع إذاعية منافسة، وكل المشاريع أفلام مصورة بس كنت حابة أعمل حاجة بحبها وأستمتع بيها مجرد مشروع تخرج كمادة ليها درجات، حبيت أعمل حاجة مختلفة تسيب بصمة في الكلية وعند الناس».