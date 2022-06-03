«هليوبوليس».. مشروع تخرج لطلاب «إعلام بني سويف» يهتم بالتطوير والتعمير

نظم مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف، حملة بعنوان «هليوبوليس» في إطار مشروعات التخرج، بهدف المقارنة بين مصر القديمة ومصر الحالية التي شهدت مراحل تطوير وتعمير جديدة في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والآثار، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية.

قالت مادونا مجدي، مشاركة في الحملة، إن «هليوبوليس» تشمل مجموعة من الصور الحية التي تتيح للإنسان التعايش مع مراحل التطوير والتغيير في مصر، موضحة أن الحملة تسعى لفكرة القومية وتحقيق أكبر عائد من ردود الأفعال الحقيقية.

الحملة اهتمت بإبراز أغلب القطاعات والمبادرات

وأضافت «مادونا» لـ«الوطن»، أن الحملة اهتمت بإبراز أغلب القطاعات والمبادرات التي قامت بها الدولة سواء في التعليم أو الصحة أو الصناعة أو الزراعة أو الإسكان وبإبراز الحياة المصرية والشارع المصري الذي ينبض بروح فيها من التاريخ والبساطة والألفة والقوة في نفس الوقت.

وأكدت أن الفكرة الأساسية للحملة هي تغير رؤية العالم لمصر للأفضل فمصر بها من العبقرية والجمال والتقدم الذي يبهر العالم أجمع لكن في بعض الأحيان قد يكون مدفوناً دون أن يظهر لحتى الشاعر المصري نفسه.

شعار الحملة «بداية وعد»

نوهت بأن «هليوبوليس» لم يهتم فقط بنقل الصورة كما هي بل يسعى جاهدًا أن يصل بتلك الصورة لأبعد مدى ممكن: «نرى مصر برؤية جديدة، وهكذا يحتاج العالم أيضًا وأن يتجاوز كل حدود الدولة ويصل لما هو أكبر داعين الجميع لرؤية إبداع وعبقرية المصريين».

وأوضحت أن شعار الحملة «بداية وعد» انطلاقاً من كون مصر هي أم الدنيا وستظل أم الدنيا.