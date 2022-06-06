تغييرات محدودة بقيادات تعليم بني سويف لـ«ضخ دماء جديدة»

أصدر محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، قراراً بتكليف عصام خالد، القائم بعمل مدير إدارة ببا، بتسيير أعمال مدير إدارة إهناسيا التعليمية، ونبيل محمد حميد، مدير التعليم الإعدادي، بتسيير أعمال مدير إدارة ببا التعليمية، ونادي محمد حسين، بتسيير أعمال وكيل إدارة ناصر، وأحمد طه محمد، بتسيير أعمال وكيل إدارة ببا، وذلك لحين الإعلان عن الوظائف السابقة وشغلها بالطرق القانونية.

تعليم بني سويف: حركة التغييرات هدفها ضخ دماء جديدة

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم تعيين أشرف أبو الليل، مديراً لإدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، قادماً من إدارة ببا التعليمية، وتعيين محمد البدري، مديراً لإدارة التعليم الخاص بالمديرية، قادماً من إدارة ناصر التعليمية.

وأكد وكيل تعليم بني سويف أن حركة التغييرات تضمنت ضخ دماء جديدة شابة، قادرة على إحداث تطوير في الإدارة، وبما يعود بالمصلحة على الطلاب.

إحالة 45 معلماً للتحقيق بعد تدني مستوى الطلاب

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، فاجأ محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مدرسة الشيخ علي للتعليم الأساسي، عقب ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي، وبيان تدني مستوى الطلبة، حيث وجه بإحالة 45 معلماً للتحقيق، لغيابهم عن العمل، والتوجيه بمناقشة كيفية وضع خطة علاجية للطلاب خلال الأيام المقبلة، يشترك فيها كل المعلمين بالمدرسة، موجهاً بتشكيل لجان من موجهي المواد الدراسية من إدارة بني سويف التعليمية، لمراجعة أوراق إجابة الطلبة، للتأكيد على حق الطلاب.