غياب وتدني مستوى الطلبة.. إحالة 45 معلمًا بمدرسة في بني سويف للتحقيق

فاجأ محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، مدرسة الشيخ علي للتعليم الأساسي، عقب ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي، وبيان تدني مستوى الطلبة، والتوجيه بمناقشة كيفية وضع خطة علاجية لهم خلال الأيام المقبلة، يشترك فيها كل معلمي المدرسة.

لجنة من الموجهين لمراجعة أوراق الطلاب

وجَّه وكيل تعليم بني سويف بتشكيل لجان من موجهي المواد الدراسية من إدارة بني سويف التعليمية، لمراجعة أوراق إجابة الطلبة، للتأكيد على حق الطلاب، كذلك عمل برامج علاجية وجداول تُعلق بمكان بارز، تحت إشراف التعليم الإعدادي بالإدارة، مطالبًا معلمي المواد المختلفة بتحضير الدروس، تنفيذًا للبرامج العلاجية.

تعليم بني سويف: تكثيف متابعة المدرسة

شدد عبد التواب على تكثيف المتابعة على المدرسة وتحويل 45 معلمًا للتحقيق بسبب غيابهم، وطالب بمراجعة خطط الموجهين وتحويل غير الملتزمين للتحقيق، موجهًا بضرورة متابعة الأخصائي الاجتماعي حضور الطلاب وتذليل العقبات والتواصل معهم عن طريق مجلس الأمناء والآباء وأولياء الأمور، للحضور والمواظبة على المجموعات المجانية، كما يتم إشراك جميع معلمي الأنشطة في جذب الطلاب عن طريق الأنشطة المختلفة على أن يتخللها برامج علاجية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة للمدارس وعلاج أوجه القصور والضعف.