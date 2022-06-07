سعر الفائدة على حسابات توفير بنك مصر ترتفع 3%

سعر الفائدة على حسابات التوفير التي يقدمها بنك مصر ارتفعت أمس الإثنين بالإضافة إلى حسابات توفير الشباب أيضا للمرة الأولى منذ عام 2020 بعدما أوقف البنك شهادة الادخار 18% «شهادة طلعت حرب» التي أعلن عنها في 22 مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بمعدل 1% في جلسة استثنائية عقب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في شهر مارس الماضي بمقدار 25 نقطة أساس.

وبحسب الموقع الرسمي لـ«بنك مصر» على الإنترنت ارتفع سعر الفائدة على حسابات بنك مصر على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت التي يقدمها بنسبة 3% لترتفع من 11% إلى 14% لتصبح الشهادة أعلى الأوعية الادخارية من حيث سعر الفائدة التي يقدمها بنك مصر.

أسعار الفائدة على شرائح حسابات بنك مصر

وبحسب موقع «بنك مصر» تتنوع سعر الفائدة على حسابات التوفير بنك مصر إلى عدد من شرائح تبدأ الأولى منها من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه بسعر فائدة 4% بحسب صرف العائد بشكل شهري بينما تزيد إلى 4.25% في حالة صرف العائد ربع سنوي أو تصل إلى 4.37% عند الحصول على العائد كل ثلاثة 6 أشهر بينما تصل إلى 4.5% عند صرف العائد سنويا.

5.25 % عند صرف العائد نصف سنوي

وتبدأ الشريحة الثانية التي يقدمها بنك مصر من 5000 جنيه وحتى 50 ألف جنيه بفائدة 4.25% للعائد الشهري أو 5% عند الصرف كل 3 أشهر وتصل إلى 5.25 % عند صرف العائد نصف سنوي ويقدم «بنك مصر» سعر فائدة للشريحة التي تبدأ من 50 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه بمعدل فائدة 4.25% عند صرف العائد شهريا تزيد إلى 5 % عند الصرف كل 3 أشهر بينما يصل العائد إلى 5.125 % عند صرف العائد نصف سنوي وأخيراً 5.25% عند صرف العائد سنويا.