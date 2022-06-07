«التعليم» تعلن الفائزين في مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية

نظمت وزارة التربية والتعليم، تحت رعاية لدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، التصفية القمية لمسابقة الرائد العام «مدير المدرسة» المثالي للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية، بالمقر الرئيسي للاتحاد العام للطلاب.

إدارة المدارس تواجه الكثير من الصعوبات

وأعرب الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، خلال كلمته، عن سعادته للقائه مع الرواد العموم «مديري المدارس المثاليين»، ونقل لهم تحيات وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن إدارة المدارس خلال الفترة الحالية تواجه الكثير من الصعوبات خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تمر بها، وأن انضباط المدرسة يبدأ من القائد الذي يقود المدرسة من خلال التزامه وانتمائه لهذه المدرسة.

وقال «حجازي»: «إننا في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، والمناهج الدراسية والامتحانات ومخرجات التعلم ونواتجه التي أصبحت مختلفة، لا بد أن نعد أبناءنا بشكل معين يتواكب مع هذا التطور»، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة منذ 5 سنوات تختلف عن الإدارة المدرسية الآن، وعدم مواكبة المدير لذلك التطور يؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية.

وتابع: «أن هناك إصلاح متمركز على المدرسة لأن وحدة التعليم هي المدرسة، لذلك يجب أن تعمل وحدة التدريب على أن المعلم يتدرب داخل المدرسة، فالتدريب على رأس العمل هو إكساب المهارات»، مضيفًا أن القائد لا بد أن يملك قدرة ورؤية وإبداع من خلال التحفيز، وأن يستخرج طاقات الأفراد، حيث أن خصائص هذا المدير ومهاراته تختلف عن مهارات مدير مدرسة من 10 سنوات، موضحًا أن القائد لا يستطيع أن يؤثر فيمن حوله بدون شخصية تمتلك صفات قوة التأثير وهذا من خلال أن يشعر بكل فرد، ويعمل على تفجير الطاقات الإبداعية لدى المرؤسين، والتعامل مع مميزات كل شخص.

ووجه نائب الوزير لشئون المعلمين، رسالة للرواد المثاليين بضرورة التوجه الإيجابي في الحياة، واكتساب الخبرة والحكمة، وأن يكون له طقوس يحافظ عليها في أحلك الظروف، مثل الحضور مبكرًا في موعد المدرسة، والسلامة النفسية والتصالح مع الذات، وفي نهاية كلمته قدم لهم الشكر على جهودهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والازدهار.

تفعيل دور رائد عام اتحاد طلاب المدرسة

وأوضح أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، أن الهدف من هذه المسابقة تفعيل دور رائد عام اتحاد طلاب المدرسة لدعم تنفيذ أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة، وتلقي رؤى ومقترحات الرواد العموم للارتقاء بمستوى الأداء المهني، وتنمية قدرات الرواد العموم وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتنافس البناء بين الرواد العموم وتبادل الخبرات، وتحديد أهم المعوقات التي تواجه الرواد العموم وكيفية مواجهتها.

وأضاف، أن أهم معايير المسابقة هي السمات الشخصية للمسابقة المشروع المقدم من الرائد العام في ضوء الموضوع المحوري، والمهارة في تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتفعيل اللوائح والقوانين الوزارية وتطبيق القرار الوزاري 62 لسنة 2013 «الأهداف - المبادئ - الاختصاصات»، وتفعيل الريادة وتشكيلات الاتحادات الطلابية بالمدرسة طبقًا للقرار 62 لسنة 2013، والقدرة على تذليل المعوقات وتفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية، وأوجه الرعاية للطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتصور مقترح لتطوير الاتحادات الطلابية بالمدرسة.

لجنة متخصصة للتحكيم في المسابقة

جدير بالذكر أن التحكيم تم بواسطة متخصصين من داخل وخارج ديوان وزارة التربية والتعليم، وضمت لجان التحكيم نخبة من قيادات الوزارة وهم الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، ويسري محمود، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وهاني صبحي، مدير عام بالشئون القانونية، والدكتور عمرو الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، ونخبة من أساتذة الجامعات.

كما تم إعلان نتيجة المسابقة بالمرحلة الابتدائية، وفازت بالرائد العام المثالي في المركز الأول نجلاء لطفي عنتر عبد الهادى بدمياط، والمركز الثاني مصطفى حسنين أحمد محمد، والمركز الثالث سامي السيد عزب أحمد بالإسماعيلية، والمركز الرابع نرمين أحمد محمد محمود بالإسكندرية، والمركز الخامس فاطمة حسن السيد أبو الخير ببورسعيد.

وبالنسبة للفائزين في المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول عصام أحمد محمد أحمد بالوادي الجديد، والمركز الثاني هايدي كريم حبيب مينا بالمنيا، والمركز الثالث محسن حسين عبد المحسن بالجيزة، والمركز الرابع جهاد فوزي عثمان بكفر الشيخ، والمركز الخامس جيهان إسماعيل محمد بالغربية.

وفاز بالرائد العام في المرحلة الثانوية، المركز الأول محمد إسماعيل إسماعيل بالقاهرة، والمركز الثاني صبحي أحمد إبراهيم أحمد بالغربية، والمركز الثالث لبنى علي عبد الفتاح ببني سويف، والمركز الرابع عبير حمدي محمد راشد بقنا، والمركز الخامس زينب إبراهيم أحمد مهران بالوادي الجديد.

كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الخمس الأولى للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية، بحوافز مالية وشهادات تقدير وأوشحة.