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عاجل.. وزير التعليم يعلن توفير ملازم إضافية لطلاب الثانوية العامة 2022

كتب:

كريم روماني
10:16 م | الإثنين 06 يونيو 2022
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب الطلاب وأولياء الأمور بأن اللغة الثانية في مجلد المفاهيم غير كافية لطلاب الثانوية العامة 2022، قائلا: «أعدت الوزارة ملازم إضافية لكل اللغات الثانية الأسبانية والألمانية والإيطالية والصينية وسوف تتيحها رقمياً قريباً.

وأضاف «شوقي» في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، بأنه سيتم توزيع هذه النسخ مطبوعة على الطلاب مع مجلد المفاهيم أثناء امتحان اللغة الثانية، لافتاً إلى أنه غير مسموح بالكتابة على مجلد المفاهيم أو أخذه خارج اللجنة الامتحانية.

ونوه إلى أن كتيب المفاهيم هو نسخة رقمية من مجلد سوف تطبعه الوزارة ولا يوجد أشكال أخرى مثل كتيب لكل مادة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن هذا المجلد الكامل لكل المواد يتسلمه الطالب أثناء الامتحان ويتركه في المدرسة بعد انتهاء الامتحان ولا يأخذه إلى المنزل ويجده في الامتحان التالي وهكذا ويتركه في المدرسة بعد انتهاء الامتحانات لأن الوزارة سوف تستخدمه في الأعوام التالية.

وعن امتحانات الثانوية العامة 2022، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستعقد ورقياً بنظام البابل شيت ولا تشمل أي أسئلة مقالية، موضحة أن الامتحانات سيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.