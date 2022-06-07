رمضان عبدالمعز: رضا الله على العبد أعظم وأكبر من الجنة 

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن نيل رضا الله عز وجل يُعد أعظم شيء يحصل عليه المؤمن سواء في الدنيا أو الآخرة، داعيًا كل مسلم أن يُعلق قبله بذكر الله، حتى ينال رضاه، فرضا الله يُعد أعظم وأكبر من الجنة التي يرجوها الإنسان المسلم من ربه، موضحًا أنه ليس كل من نطق الشهادة مؤمن، إذ أن الإيمان يتطلب الإقرار بالتوحيد وأن يكون القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، وذلك خلال تقديمه «لعلهم يفقهون»، على «DMC».

يجب على كل مسلم ومسلمة مراجعة إيمانهم وأحكامه الشرعية والشروط

وأضاف «عبدالمعز»، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة مراجعة إيمانهم وأحكامه الشرعية والشروط، كما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق من أجل عمل الخير والطاعة، مستشهدًا بقول الله تعالى «أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، موضحًا أن الله عز وجل هو الذي يمنح الخير ويمن على عباده ويهديهم إلى الطريق السليم والإيمان.

أعلى شُعب إيمان هي «لا إله إلا الله»

وأشار عالم الأزهر الشريف، إلى أن أعلى شُعب إيمان هي «لا إله إلا الله»، فمن يقولها موقن بها من قبله دخل الجنة، مستشهدًا بحديث النبي عليه السلام «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضْعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً: فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لا إله إلا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»، موضحًا أن لفظ التوحيد مفتاح الجنة ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما أن الإيمان يجعل المسلم في معية الله وينصره ويعزه ويكرمه.