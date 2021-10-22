فتاة تنهي حياتها بالقفز من أعلى عقار في ظروف غامضة بـ مدينة نصر

أنهت فتاة حياتها بالقفز من أعلى عقار في ظروف غامضة بمدينة نصر، نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح، لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، بمصرع فتاه إثر سقوطها من أعلى العقار، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة عشرينية أسفل العقار محل البلاغ وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين أن الفتاة تدعى حلا صفوت علي وترتدي كامل ملابسها، وكشفت التحريات عن أن الفتاة غير مقيمة بالمنطقة، وليست من سكان العقار الذي قفزت منه.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة صعدت أعلى العقار محل البلاغ، وقفزت منه بدافع الانتحار، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لبيان هل صعدت الفتاة المنتحرة بمفردها أم كان معها أحد الأشخاص، وهل قفزت بمحض إرادتها بهدف الانتحار أم جرى إلقاءها من أعلى، وبسؤال سكان العقار أكدوا عدم معرفتهم بالفتاة، وأضافوا أنها ليست من سكان العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.