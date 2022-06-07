السويدي: يجب حل أزمة الصناعة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن بعض القوانين الخاصة بالصناعة مثل التراخيص وتخصيص الأراضي كان لا يتم تنفيذها لذا تم الاجتماع مع وزيرة الصناعة، واتحاد الصناعات، من أجل التنسيق بين الدولة واتحاد الصناعات، لافتا إلى أن المصنع يجب أن يحضر أوراق من وزارة البيئة لكي يعمل، لكن تم تغيير القانون مرة أخرى، وهذا صعب الأمر، لذا يطالب اتحاد الصناعات بإلغاء التغيير الحادث.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

أضاف «السويدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يجب تشجيع المصانع الصغيرة على الاستمرار، وليس فرض عليها قيود أعلى لمنعها من العمل، مؤكدا أنه جرى تشكيل لجان مشتركة بين الغرف والحكومة، وستخرج بتوصيات للإسراع بوتيرة الصناعة، من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أن المصانع يمكنها التصالح، واستمرار العمل وليس تعطيلها، لأن هذا ليس حلا جيدا، مؤكدا أنه يتوقع خروج توصيات الحكومة خلال أسبوعين على الأكثر، من أجل الحل السريع لأزمة الصناعة.

تنسيق مشترك بين مصر والأردن والإمارات

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، أنه يجب استغلال المناطق الصناعية غير المستغلة مع توفير مواصلات في هذه المناطق ويجب دراسة الأمور بشكل أفضل لأن الدولة تحتاج الزراعة والصناعة في الوقت الحالي، مبينا أن الأخطاء التي وقعت يجب حلها في أسرع وقت لأن هذا ليس وقت إيجاد مسبب المشكلة ولكن إيجاد الحل، لافتا إلى أن التنسيق المشترك بين الإمارات والأردن ومصر شمل الاتفاق على قطاعات مشتركة للاستثمار بين البلدان الثلاثة.