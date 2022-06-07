وزير الشباب يتابع استعدادات مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور مدحت البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، والاستاذ محمد الألفي مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، لمتابعة آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 و حتى 19 يوليو المقبل.

استعدادات استضافة مصر للبطولة

تناول اللقاء الوقوف على آخر المستجدات لاستعدادات استضافة مصر للبطولة ومتابعة تنظيم الملعب لدخول الجمهور لمتابعة المباريات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية أولا بأول.

صبحي: الدولة المصرية قادرة على استضافة اكبر البطولات الدولية

وأضاف صبحي أن الدولة المصرية قادرة على استضافة اكبر البطولات الدولية والعالمية لما لديها من إمكانيات وطاقات الشباب وبنية تحتية على أعلى مستوي تسهل استضافة البطولات على أرض مصر.

حضر اللقاء مجدي رشدي الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة - قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، الدكتور عبد الأول محمد، معاون الوزير لشئون البطولة، محمد الجزار مدير عام الادارة العامة للشئون المالية.