«التضامن»: استمرار «وصل الخير» لنهاية العام لدعم الأكثر احتياجاً

بحثت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مع وفد من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، سبل التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة، فى ظل إعلان الرئيس السيسى 2022 عاماً للمجتمع المدنى.

واستعرض التحالف الوطنى، خلال اللقاء، الجهود التى بذلها خلال شهر رمضان المبارك، فى المرحلة الأولى من مبادرة وصل الخير، والتى تضمنت تقديم دعم نقدى وغذائى وطبى للفئات الأوْلى بالرعاية فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى البحوث الميدانية المستمرة من خلال فرق المتطوعين، فضلاً عن مناقشة محاور المرحلة الثانية من المبادرة التى سوف تمتد حتى أواخر العام الجارى، للمساهمة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً. وتطرقت «القباج» إلى استراتيجية الوزارة فى مختلف المجالات، ومنها برامج الحماية الاجتماعية، ومشروعات التمكين الاقتصادى بما يشمل التدريب من أجل التشغيل، والتوسع فى الإقراض متناهى الصغر وإقامة الوحدات الإنتاجية التى تنفذها الوزارة من خلال برنامج «فرصة»، للتحول من دعم الأسر الأوْلى بالرعاية إلى التشغيل والمشاركة فى سوق العمل، وتحسين مؤشرات التنمية للأسر الأوْلى بالرعاية.

كما استعرضت خطة تطوير أكاديمية المجتمع المدنى المتوقع إطلاقها لتنمية قدرات المنظمات الأهلية، بالإضافة إلى إعداد أول مؤشر لتصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر.

وشهد اللقاء الاتفاق على أهمية تبادل قاعدة بيانات الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى للوزارة، لضمان الرشادة والكفاءة فى استهداف المستفيدين من أنشطة الدعم النقدى للتحالف الوطنى.