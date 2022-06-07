«التعليم» توجه بإنشاء أندية ثقافية في المدارس لمحاربة الفكر المتطرف

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة اختيار مدرستين أو أكثر بكل إدارة تعليمية غير مختارة لأعمال الامتحانات أو الكترولات لعمل نادي صيفي خلال العطلة الصيفية للستقبال الطلاب وتوفير أماكن لممارسة الأنشطة التربوية المتاحة واستثمار وقت فراغ الطلاب، بهدف تزويد الطلاب بالخبرات والمهارات الحياتية المختلفة ووفقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ووضع لافتة للإعلان عن مواعيد العمل صباحاً ومساءا والأنشطة المنفذة بالنادي.

توفير الميزانيات اللازمة لممارسة الأنشطة

وشددت الوزارة في خطابها، بضرورة توفير الميزانيات اللازمة للصرف منها على الأنشطة والأدوات اللازمة لممارسة الأنشطة، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالطلاب وعدم تركهم فريسة للفكر الهدام وأصدقاء السوء خلال العطلة الصيفية واهتمامها بالأنشطة التربوية الصيفية وأهميتها في استمرار بناء شخصية الطالب وصقل قدراته ومهاراته وتزويده بالمعارف المختلفة والتعلم الذاتي في التغيرات التي حدثت في المجتمع جراء انتشار فيروس كورونا.

أنشطة اجتماعية وثقافية لمواجهة العنف والتطرف

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تضمين الأنشطة الاجتماعية والثقافية ورش عمل وجلسات عصف ذهني ومحاضرات وندوات ومناقشات جماعية وتناقش موضوعات تنمية قيم الولاء والانتماء والمشاركة والتعاون والعمل الجماعي والحفاظ على البيئة ومواجهة العنف والبعد عن التطرف وتقبل ثقافة الاختلاف والحد من ظاهرة التدخين وتعاطي المخدرات وترشيد الاستهلاك والمشروعات القومية التي قامت بها الدولة خلال السنوات السابقة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تنفيذ ومتابعة الأنشطة الصيفية خلال الأندية الصيفية بالإدارات التعليمية ميدانياً ويتم تشكيل لجان إعداد وإنهاء ومتابعة للبرنامج على أن تصرف لهم المكافآت المستحقة وفقا للقواعد المنظمة لذلك من الموارد المالية المتاحة سواء المدرسة أو الإدارة أو المديرية وبموافقة السلطة المختصة.

ولفتت «التعليم» إلى بدء العمل في جميع الأندية الصيفية اعتبارا من 12 يونيو الجاري حتى 8 سبتمبر حتی مع ضرورة الالتزام بالنشرة العامة بشأن العمل بالأندية المدرسية في التنفيذ والمتابعة والصرف وبالقانون رقم 81 لسنة 2016 في صرف المعدات المستحقة كمية مقطوعة وفقا للمادة رقم 76 من القانون 81.