موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء الأمور، بعد فتح باب التقديمات للراغبين في التقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية.. رابط التقديم لأولي ابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، مستمر حتي 30 يونيو الجاري، على موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية.

وأتاحت وزارة التعليم، رابط التـقـدم الالكتروني للصف الاول الابتدائي للمدارس الرسمية الحكومية، بالرقم القومي وكلمة المرور التي قام ولى الامر بكتابتها عند انشاء الحساب الخاص به، مشيراً إلى أنه يحق لولي الأمر بتسجيل ثلاث رغبات، وبحد أقصى 5.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام المقبل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام المقبل، وهو ألا يقل سن التقدم عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات في أول أكتوبر، ويتم تنسيق القبول من خلال السن المحدد من الأكبر سنا إلى الأصغر.

وأكدت الوزارة، أنه من ضمن شروط التقدم الموقع الجغرافي ويتم تحديده من خلال بطاقة الرقم القومي وإيصال كهرباء أو مياه أو غاو أو تليفون، مشيراً إلى أن القبول لأي مدرسة يخضع لشروط التنسيق وليس هناك إلزام لطلاب الروضة بدخولهم ذات المدرسة.

خطوات إنشاء الحساب للتقديم للصف الأول الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات إنشاء الحساب للتقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023 كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم - الخدمات الالكترونية.

- الضغط على طلب التقدم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

- الضغط على إنشاء حساب ولى الامـر.

- إدخال البيانات الأساسية من واقع بطاقة الرقم القومي.

- بيانات التواصل مع ولي الأمر.