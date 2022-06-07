وزير التعليم: الإعلان عن مسابقة الـ 30 ألف معلم خلال أسابيع قليلة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن مسابقة الـ 30 ألف معلم يُساهم فيها العديد من الوزارات ومن بينها وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، لافتًا إلى أن جهاز التنظيم والإدارة سوف يعلن عن المسابقة وأماكن الامتحانات، ونحن نتشارك مع كلية التربية في وضع الامتحانات التي يتم على أساسها القبول.

وتابع الوزير أنه سيجري الإعلان عن المسابقة خلال أسابيع قليلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على «TeN».

«شوقي»: قرارات وزارية حاكمة لمواعيد دفع المصروفات

وأضاف «شوقي»، أن هناك قرارات وزارية حاكمة لمواعيد دفع المصروفات وزيادة المصروفات بالمدارس الخاصة، مناشدًا أي مواطن لديه شكوى من أي مدرسة تخل بذلك التقدم بها للوزارة للعمل على حلها، خاصة أننا حققنا تقدما ضخما في مشروع تطوير التعليم.

وأوضح أنه جرى البدء في مشروع تطوير التعليم منذ عام 2018، واوشكنا على طباعة مناهج 5 ابتدائي وتم عمل مناهج جديدة ابتداءً من كي جي 1 وكي جي 2 والصف الأول الابتدائي وحتى الخامس.

تم وضع مناهج جديدة لرياض الأطفال التي لم يكن لها مناهج من قبل

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه تم وضع مناهج جديدة لرياض الأطفال التي لم يكن لها مناهج من قبل، وأصبح لدينا 9 مناهج دراسية بالكامل لم تكن موجودة خلال عام 2017، موضحًا أن مردود المناهج لطلاب الصف الرابع إيجابي جدًا جدًا، وأصبحوا يتحدثوا عن موضوعات ويفكروا بشكل مختلف، معقبًا: «عندنا أمل كبير في الجيل ده»