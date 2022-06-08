أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-6-2022 في مصر

يهتم الناس بالبحث عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية، إذ أنها من الأطعمة التي تحرص الأمهات تواجد ضمن الأطعمة اليومية لاحتوائها على عناصر مهمة للجسم.

واليوم الأربعاء 8 يونيو، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الدواجن في السوق المحلية، فضلًا عن سعر البط، والديك الرومي والكتاكيت، وفق المواقع التجارية الكبرى التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقر سعر طبق فيليه دجاج وزن كيلو جرام إذ سجل قيمة تراوحت بين 140 إلى 170 جنيهًا، وبرجر دجاج بنحو 100 جنيه، كما سجل طبق كبدة فراخ بسعر 77 إلى 97 جنيهًا، وطبق شاورما دجاج بسعر 111 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدجاج

وترواح سعر الكيلو من طبق الأجنحة بين 25 إلى 30 جنيهًا، وتراوح سعر دجاجة كاملة وزن 2 كيلوجرام بين 72- 75 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكيلو بين 37-38 جنيهًا، كيلو جرام من صدور دجاج بالعظم يتراوح بين 45 -55 جنيهًا، إذ وصل سعر الكليو من الكبد والقوانص نحو 40-45 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

يباع سعر الرومي الأوراك بنحو 75 جنيهًا، وجاء سعر الأجنحة بنحو 55 جنيهًا، الفليه الرومي بنحو 120 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر بيع الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم متوسط سعر 15 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها، في المحلات التجارية المختلفة.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية، من 3 إلى 7.5 جنيه، حسب تكلفة النقل، والساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم

وتراوح جوز السمان بسعر ما بين 30 إلى 75 جنيهًا في المحلات التجارية الكبرى.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط في المحلات التجارية الكبرى، ليسجل سعر البط مذبوح ومنظف ومعبأ 1800 جرام بسعر 145 جنيهًا، والبط وزن 2800 جرام تقريبا نحو 250 جنيهًا اليوم الثلاثاء.