حسام صالح: فريق مصري متميز يشرف على إطلاق القمر الصناعي الجديد

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الأقمار الصناعية في الماضي كان يتم إطلاقها عبر صاروخ ينفجر في الجو، لكن التجربة الحديثة سيتم إرجاع القمر فيها مرة أخرى، حيث يتفكك القمر بحسابات دقيقة جدا إلى أجزاء معينة من أجل استخدامه مرة أخرى وتتم متابعته بدقة.

قمر صناعي متطور

وأضاف «صالح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن القاعدة الأمريكية التي سيُطلق منها الصاروخ محكمة ولديها تكنولوجيا متطورة في إطلاق الصواريخ بجانب التكنولوجيا المتطورة داخل القمر، لافتا إلى أن الحماس الموجود عند فريق الإطلاق جاء بعد الكفاءة والمهارة الفنية للفريق المصري المشارك وسط نقلة كبيرة في التكنولوجيا في مصر، وسيساعد هذا القمر كل أنشطة الجمهورية الجديدة.

فريق متميز يشرف على القمر

أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن القمر الصناعي المصري الجديد عمل عليه فريق مصري متميز، وسيشاهد العالم غدا التجربة المصرية في إطلاق قمر صناعي جديد من أجل تطوير صناعة الإعلام والتكنولوجيا في الجمهورية الجديدة.

وأنهت مصر استعداداتها لإطلاق القمر الصناعي الجديد «نايل سات 301» المقرر الأربعاء، على متن الصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» الأمريكية.