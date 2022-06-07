حسام صالح: القمر الصناعي المصري الجديد يغطي أفريقيا.. ويوفر إنترنت بدقة عالية

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن إطلاق مصر القمر الصناعي نايل سات 301 المقرر الأربعاء، على متن الصاروخ «فالكون 9» سيكون حدثا كبيرا في تشكيل الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن المجموعة التي تشهد الإطلاق غدا الأربعاء لديها حماس من أجل إحداث نقلة نوعية جديدة تستخدمها مصر للوصول إلى المشاهد في قارة أفريقيا بالكامل، مؤكدا أن القمر الجديد تكنولوجياته متقدمة ومتطورة.

القمر الجديد صُنع في فرنسا

وأضاف «صالح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن القمر الجديد سيعمل لمدة 15 عاما، مبينا أن الإطلاق سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية وجرى تصنيع القمر الجديد في فرنسا ونُقل إلى أمريكا حيث مكان إجراء الاختبارات والتأكد من كل التجهيزات الخاصة به في كل حركة يتحركها بمدى 10 سم فقط.

مميزات القمر الصناعي الجديد

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الصاروخ سيصعد بارتفاع 250 كيلو، ثم ينفك عن الكبسولة ليصل إلى القمر الصناعي وسط احتياطات أمنية غير مسبوقة ليلتحق القمر بالمداري الخاص به.

ولفت «صالح» إلى أن القمر الحالي الموجود 201 سيظل يعمل حتى 2028 وسيحل محله مع الوقت الصاروخ الجديد، لكن القمرين سيعملان معا قبل خروج القديم من الخدمة والتأكد من إمكانات الجديد، مواصلا: «القمر الجديد هيبقى في نفس مكان القمر القديم والجديد سيغطي قارة أفريقيا، وده مكنش حاصل في القمر القديم اللي كان بيغطي شمال إفريقيا بس، وهقدر أغطي الإنترنت في مصر بشكل أكبر، والقمر الجديد وطيبة 1 هيخلوا خدمة الإنترنت مستمرة والتأكد من جودتها لأن هوائيات القمر موجهة».