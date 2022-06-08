أحمد فؤاد سليم في «مانحي الأمل»: الدعم النفسي في «بهية» لا يقل عن العلاجي

شارك عدد من نجوم الفن والدراما والغناء في أولى فعاليات مبادرة «مانحي الأمل»، منهم المنتج السينمائي هشام سليمان، الفنان أحمد فؤاد سليم، المطرب أمير صلاح، الفنان شريف الوسيمي، الإعلامية دينا عامر، وسفيرات بهية مريم النجدي وهديل ماجد.

أحمد فؤاد سليم يشيد بمبادرة «مانحى الأمل»

مبادرة «مانحي الأمل» أسسها لاعب التنس المصري الكابتن أنور الكموني من داخل مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان بمقرها الجديد بالشيخ زايد.

أشاد الفنان أحمد فؤاد سليم بحسن المعاملة داخل مستشفى بهية وبالاهتمام بالجانب النفسي والمعنوي، وأكد أن الدور الذي تقوم به بهية على صعيد الدعم النفسي لا يقل أبدا أهمية عن دورها في الجانب العلاجي لإنجاح عملية الشفاء.

وهو ما أكدته كل من مريم النجدي وهديل ماجد، في بيان، أن لولا الأمل ما تمكنوا من الوصول لأي إنجاز وهو ما يدفعهم دوما للمشاركة والدعم لكل ما يخص بث الأمل ومنحه لبهية ومحارباتها.

هشام سليمان: يجب الحفاظ على استمرارية دعم بهية

ومن جانبه، صرح المنتج هشام سليمان بأنه شديد الاهتمام بالحفاظ على استمرارية دعمه لبهية ومحارباتها كما حرص على إضفاء روح المرح والدعابة بين المحاربات عن طريق الحديث معهن وسرد الحكايات الساخرة والمواقف الكوميدية والفوازير لرسم البسمة على وجوههن.

كما أشادت الإعلامية دينا عامر بدور مستشفى بهية والقائمين عليها قائلة إن بهية مكان قريب للقلب مليء بالحب والود والاطمئنان وأنها سعيدة بالتواجد الدائم في كب الفعاليات وتحرص على مشاركة المحاربات أوقاتهن داخل بهية.