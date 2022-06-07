وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان إجراءات تصدير الحبوب من أوكرانيا

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره التركي، خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم، إجراءات تصدير الحبوب من أوكرانيا، فيما أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» أن القوات الروسية ستفتش السفن المتوجهة للموانئ الأوكرانية قبل تحميلها بالحبوب والعودة للمياه الدولية ستكون بمساعدة القوات الروسية، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

الكرملين يجدد الدعوة لأوكرانيا لنزع الألغام من الموانئ

جاء ذلك في الوقت الذي جدد فيه الكرملين دعوته لأوكرانيا لنزع الألغام التي سبق وزرعتها في الموانئ الأوكرانية، والتي تعتبر روسيا أنها «أي الألغام الأوكرانية» هي التي تقف وراء عرقلة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرجي شويغو بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الدفاع الروسية والتركية تتبادلان التقييمات بشأن أوكرانيا وسوريا

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم، أنه بمبادرة من الجانب التركي، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في 7 يونيو 2022، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، حيث تم التركيز خلالها بشكل رئيسي على تبادل الآراء والتقييمات للوضع في كل من أوكرانيا وسوريا.

وأضافت الدفاع الروسية أن وزيري الدفاع بحثا بالتفصيل قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود المرتبطة بحل مشكلة إخراج الحبوب من أراضي أوكرانيا، كما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق في سوريا الموجه للحفاظ على استقرار طويل الأمد في المنطقة. ونوهت الوزارة بأن الاتصالات الروسية التركية ستستمر بشأن هذه القضايا.