نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل برنامج التأسيس العسكري لطلاب المدارس الفنية

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن برنامج التأسيس العسكري يهدف لضبط طلاب المدارس الفنية، مشيرًا إلى أنهم يطبقون برنامج التأسيس العسكري بالمدارس الفنية ومدته عام واحد، مضيفًا: «التركيز على المعارف خلى الأولاد يكونوا فاضيين.. وهذا سن مراهقة وشقاوة، ومن ثم السلوكيات تحتاج للضبط».

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، أن فكرة البرنامج ترجع للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الطالب يدرس خلال هذا العام مادة التربية العسكرية بشكل مكثف، ويكون هناك حصص لتعريف الطالب بتاريخ بلده والتحديات التي تواجهها.

ارتفاع نسبة حضور الطلاب

ولفت نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن الوزارة تفاجأت بنسبة حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن المدارس التي تم تطبيق نظام التأسيس العسكري بها زادت جدا من 20% إلى 85%، مؤكدًا أن سلوكيات الطلاب تحسنت.

نسبة حضور المعلمين زادت بعد تطبيق عام التأسيس العسكري

وأشار إلى أن نسبة حضور المعلمين زادت بعد تطبيق عام التأسيس العسكري، مؤكدًا أنه يتم تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي بالمدارس، لافتًا إلى أن نظام التأسيس العسكري مطبق في الصين، مؤكدًا أن هناك مطالبة من أولياء الأمور والنواب بإدخال نظام التأسيس العسكري إلى مدارس التعليم الفني، مشددًا على أن التأسيس العسكري يهدف إلى تقويم سلوك طلاب التعليم الفني.