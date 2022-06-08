تعمل إيه لو تعرضت للابتزاز أو التهديد على الإنترنت؟

يتعرض عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل للابتزاز الإلكتروني، والتهديات، ويغفل العديد من المستخدمين عقوبة من يقوم بهذا الفعل، حيث نصت المادة 327 من قانون العقوبات المصري، وهي المتعلقة بعقوبة الابتزاز الإلكتروني على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي، كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر

فيما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

يتوجه الضحية إلى وزارة الداخلية

من جانبه قال المهندس إسلام خالد، استشاري أمن المعلومات، إنه في حالة أختراق حسابتك البنكية أو الإلكترونية، يجب أن يتوجه الضحية إلى وزارة الداخلية وحدة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى يطلق عليها «مباحث الإنترنت»، ويمكن الاتصال بهم على رقم 108 للاستعلام عن أقرب فرع في محافظتك وتتوجه للفرع وتقدم بلاغا يتم العمل عليه فورا وبيتم القبض على الجاني خلال فترة تتراوح من 7 إلى 30 يوما.

وتابع خالد، أن الوحدة المركزية لمكافحة جرائم الإنترنت تواجده في ميدان العباسية بالقاهرة، ويمكن أيضا التقدم ببلاغ من خلالها، وبعد ذلك يتم الاستعلام عن البلاغ الذي تم التقدم به من خلال موقع وزارة الداخلية.